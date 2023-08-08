Попытка Саудовской Аравии уйти от нефтяной зависимости привела к убыткам

Фонд благосостояния Саудовской Аравии за год потерял $11 млрд на инвестициях

В прошлом году убытки Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) только на инвестициях составили 11 миллиардов долларов, а общие потери дошли до 15,6 миллиарда, хотя в 2021 году прибыль составила 25,4 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на финансовый отчет фонда пишет Bloomberg.

Главной причиной динамики стало падение стоимости пакетов в технологических фондах. Например, убыток Vision Fund японской SoftBank Group, в которую активно вкладывалась не только Саудовская Аравия, но и ОАЭ, составил 32 миллиарда долларов.

С помощью таких вложений Эр-Рияд пытается уйти от зависимости своей экономики от добычи нефти, что является важнейшей частью планов королевства на будущее. PIF вкладывает средства в туризм, строительство спортивных объектов, производство электромобилей и другие технологические компании, что должно привести к развитию новых отраслей.

Ранее крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о снижении чистой прибыли во втором квартале 2023 года до 30,07 миллиарда долларов, что на 38 процентов меньше, чем годом ранее. За полгода прибыль упала на 29,5 процента, до 61,961 миллиарда долларов.