Главный конкурент России на нефтяном рынке резко сократил прибыль

Прибыль нефтяной компании Saudi Aramco за полгода упала почти на 30 процентов

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о снижении чистой прибыли во втором квартале 2023 года до 30,07 миллиарда долларов, что на 38 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет саудовской госкомпании пишет Reuters.

За полгода прибыль упала на 29,5 процента, до 61,961 миллиарда долларов. Как отмечается в документе, снижение связано с падением цен на нефть, уменьшением маржи нефтепереработки и химической промышленности.

Частично потери компенсировали снижение выплат за добычу и более высокие финансовые и прочие доходы. Дивидендные выплаты за второй квартал составят 19,509 миллиарда долларов, большая часть из них пойдет в бюджет королевства.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России, главного конкурента Саудовской Аравии на нефтяном рынке, в первые полгода сократились почти в два раза.

Разница в цифрах связана с западными санкции, в том числе эмбарго Евросоюза и потолком цен на нефть, из-за которых российские компании вынуждены продавать сырье и нефтепродукты с существенным дисконтом. При этом обе страны сокращают экспорт на мировые рынки для поддержания стоимости углеводородов.

В начале месяца вице-премьер России Александр Новак пообещал, что сокращение поставок нефти на мировые рынки в сентябре будет продолжено, хотя его объемы составят не 500 тысяч баррелей в сутки, как в августе, а 300 тысяч баррелей.