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17:11, 8 августа 2023Забота о себе

Россияне назвали сон и шаурму лучшим спасением от стресса

Сервис «Пакет» от X5: четверть россиян справляется со стрессом с помощью еды

Фото: Unsplash

Сервис «Пакет» от X5 провел опрос и выяснил, что большинство россиян при стрессе предпочитает лечь спать (60 процентов) или уединиться (40 процентов), еще четверть заедает эмоциональное напряжение. Соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Среди респондентов, которые справляются с переживаниями с помощью еды, самым популярным сладким лакомством оказался шоколад. Такой ответ назвали 53 процента опрошенных. Также в ТОП-5 десертов для борьбы со стрессом вошли мороженое (47 процентов), конфеты (31 процент), торты (25 процентов) и печенье (20 процентов).

Лучшим блюдом для снижения нервного напряжения оказалась пицца, которую выбрали около 35 процентов опрошенных. На втором месте — шаурма (33 процента), бургеры заняли лишь третье место (27 процентов). С помощью роллов и суши подавляют эмоции 25 процентов респондентов.

Самой любимой закуской при стрессе россияне назвали чипсы. Их выбрали 57 процентов опрошенных. Примечательно, что участники помоложе чаще предпочитали заедать плохие эмоции орехами и сухофруктами, а чипсы, как правило, выбирали люди постарше — в возрасте от 35 до 44 лет.

63%
россиян испытывают стресс из-за работы и финансов

По данным аналитиков, большинство россиян испытывает стресс из-за денег или работы, примерно столько же (61 процент) беспокоятся из-за отношений. Также частым поводом для переживаний становятся неудачные обстоятельства (52 процента) и проблемы со здоровьем (48 процентов). Далее с большим отрывом следуют публичные выступления (18 процентов) и неприятности с учебой (8 процентов).

Большинство участников опроса отметило, что они сталкиваются со стрессом один раз в несколько месяцев или нерегулярно (38 процентов), 9 процентов испытывают стресс каждый день, еще 8 процентов — никогда.

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    Екатерина Улитина
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