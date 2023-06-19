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11:08, 19 июня 2023Забота о себе

Назван самый популярный ЗОЖ-продукт среди россиян

«Пятерочка Доставка»: самым популярным ЗОЖ-продуктом среди россиян оказался банан

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Татарстан занял первое место среди нестоличных регионов России по популярности продуктов для здорового питания, а самым популярным ЗОЖ-продуктом оказался банан. Об этом сообщает сервис «Пятерочка Доставка», который проанализировал расходы россиян на здоровые пищевые привычки в период с 1 января по 25 мая.

Аналитики сервиса назвали Татарстан лидером по потреблению здорового питания среди нестоличных субъектов федерации (к столичным регионам они отнесли Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье). Там с начала года заказали доставку 140 тонн диетических продуктов, что в два раза больше чем в Свердловской области, которая заняла второе место в рейтинге. Также в топ регионов, лидирующих по популярности ЗОЖ, вошли Воронежская (65 тонн), Ростовская (55 тонн) и Нижегородская области (52 тонны).

Средние еженедельные расходы жителей регионов на полезные продукты составили: в Татарстане — чуть больше четырех миллионов рублей, в Свердловской и Воронежской областях — 2-2,5 миллиона, в Ростовской и Нижегородской областях — в районе 1,6-1,7 миллиона.

Абсолютными лидерами по здоровым пищевым привычкам, согласно данным сервиса, являются жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Москвичи с начала года заказали более 720 тонн диетических продуктов и тратили на правильное питание примерно по 25 миллионов рублей в неделю. В Подмосковье еженедельные траты на здоровую пищу составляли 16 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге — 10 миллионов.

Наиболее популярными продуктами для здорового питания оказались бананы, их заказали почти 170 тонн, белокочанная капуста (130 тонн) и огурцы (почти 85 тонн). Среди кисломолочных продуктов россияне чаще всего заказывали кефир (150 тонн) и сметану (100 тонн). Самыми популярными ягодами по итогам мая стали клубника, с общим объемом заказа 4,5 тонны и голубика — 2,7 тонны.

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    Екатерина Улитина
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