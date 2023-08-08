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11:48, 8 августа 2023Ценности

Названы три безвкусные вещи в гардеробе

Блогерша Ана Рейес назвала блестящие босоножки на каблуках безвкусными

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Ана Рейес назвала три вещи в гардеробе, которые выглядят безвкусно. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом anareyess__ заявила, что блестящие босоножки на каблуках удешевляют внешний вид. Помимо этого, по словам Рейес, чересчур открытые платья с узорами смотрятся неудачно. «Их лучше избегать», — посоветовала она.

В заключение юзерша отметила расклешенные брюки с принтом. «Такая вещь выглядит дешево и некачественно», — объяснила она.

В июле стилистка назвала безвкусной самую популярную обувь. Эксперт по этикету Антония Хайэм выделила туфли на прозрачных каблуках. По ее словам, несмотря на то, что данную обувь любят носить многие знаменитости, она визуально удешевляет образ.

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    Екатерина Ештокина
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