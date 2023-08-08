Сотню участников сети садистов-педофилов арестовали в США и Австралии

WP: в США и Австралии арестовали 98 человек из-за жестокого видео с детьми

В США и Австралии полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовали 98 человек по делу о жестоком обращении с детьми. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что они были членами «технологически сложной сети», которые снимали и распространял видео с жестоким обращением над детьми. Затем его выкладывали в даркнете.

Арестованным в Австралии людям от 32 до 81 года, некоторые из них были IT-специалистами. Один был государственным служащим, ранее приговоренным к лишению свободы на срок более 14 лет.

Уточняется, что раскрыть деятельности сети помогло другое преступление, совершенное два года назад. В нем пострадали несколько сотрудников ФБР.

Ранее Белый дом порекомендовал отменить право ФБР без решения суда прослушивать телефонные звонки и читать электронную переписку иностранцев за рубежом, если это не связано с национальной безопасностью. Ужесточение происходит в отношении раздела 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой, который разрешает правительству страны «собирать цифровые сообщения иностранцев, находящихся за пределами Соединенных Штатов».