ФБР уличили в работе против американцев

Reuters: Белый дом ограничит полномочия ФБР из-за ущемления прав американцев

Белый дом порекомендовал отменить право Федерального бюро расследований (ФБР) без решения суда прослушивать телефонные звонки и читать электронную переписку иностранцев за рубежом, если это не связано с национальной безопасностью. Об этом пишет Reuters.

Ужесточение происходит в отношении раздела 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой, который разрешает правительству страны «собирать цифровые сообщения иностранцев, находящихся за пределами Соединенных Штатов». Как отмечает агентство, срок действия закона истекает в конце 2023 года.

При этом в конце февраля администрация президента США Джо Байдена выступила за продление срока действия секции 702: там настаивают, что эти права нужны спецслужбам, в том числе для противодействия «угрозам со стороны Китая и России». Однако ряд американских правозащитных организаций высказались против, поскольку в базу попадают и данные граждан США — фактически, сами американцы оказываются ущемлены.