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18:29, 8 августа 2023Силовые структуры

Россиянка сымитировала ограбление и заполучила три миллиона рублей

В Тюмени женщина выдумала ограбление, чтобы завладеть 3 млн рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюмени полиция задержала работницу сети магазинов, которая сымитировала ограбление и заполучила три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») Уголовного кодекса РФ. Ей запретили определенные действия. Само «ограбление» произошло в сентябре 2022 года. Тогда двое неизвестных напали на задержанную и похитили три миллиона рублей, которые она перевозила из одного магазина в другой. Женщина сама разработала этот план и наняла двоих знакомых для его реализации. Она заплатила каждому по 50 тысяч рублей.

В конце июля силовики задержали предполагаемых грабителей. Ими оказались ранее судимые мужчины 1985 и 1988 года рождения. Они и рассказали обо всем следователям.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 35-летнего подозреваемого в ограблении магазина сотовой связи. Во время преступления мужчина оставил чаевые директору магазина.

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    Варвара Митина
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