Очевидцы сообщили о взрыве в Волгограде

V1.ru: очевидцы сообщили о взрыве в Дзержинском районе Волгограда

В Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы, передает региональный портал V1.ru.

Горожане отметили, что в округе Иртышской и Джаныбековской улиц от звуковой волны содрогнулись стены. Информация о происшествии начала поступать утром во вторник, 8 августа.

Как пишет V1.ru, все произошло на улице Ползунова в поселке Ангарском. По предварительной, официально не подтвержденной информации, на складе лакокрасочных покрытий произошел хлопок. Его причины и последствия устанавливаются.

В волгоградском управлении МЧС позже пояснили, что на улице Ползунова в одном из помещений произошло короткое замыкание без последующего горения.

В компании «Волгоград Лазер» подтвердили факт происшествия, заметив, что инцидент произошел в соседнем с фирмой здании. «Все быстро потушили, и вроде без особых последствий», — отметили представители организации.

Официальных комментариев от администрации Волгограда по ситуации не поступало.

До этого сообщалось, что 11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края.

О ЧП в российском городе стало известно 4 августа. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах в доме 19 на улице Каландарашвили. Эпицентр взрыва в Канске находился в пятом подъезде на третьем этаже.

