Жених и невеста отпраздновали свадьбу прыжком со скалы

Молодожены прыгнули со скалы вместе с гостями в честь свадьбы

Пара из Италии сыграла свадьбу на скале и прыгнула с нее в честь торжества вместе с гостями. Об этом пишет NDTV.

На ставшем вирусным видео жених и невеста стоят рядом с мужчиной в костюме священника на самом краю скалы. После его официальной речи невеста произносит «согласна», и молодожены вместе с гостями прыгают со скалы высотой в 1200 метров. Невеста и жених прыгнули с обычными парашютами, а некоторые другие участники праздника в специальных костюмах для скайдайвинга. В финале видео молодожены отпраздновали благополучное приземление поцелуем.

В сеть свадебное видео выложила одна из гостей молодоженов. Она поздравила Присциллу Ант и Филиппо Лекверса с этим важным событием и пожелала им счастья. «Мы — это прыжок, на который мы решаемся. Полет, который напоминает нам, что после рискованного шага жить продолжается. Свадьба Присциллы и Филиппо», — написала женщина.

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