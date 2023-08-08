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20:12, 8 августа 2023Экономика

Турции предрекли экономические проблемы из-за взрыва в порту Дериндже

Экономист Холод предрек Турции проблемы из-за взрыва в порту Дериндже

Фото: Umit Bektas / Reuters

Независимый эксперт рынка Леонид Холод предрек Турции экономические проблемы из-за взрыва в порту Дериндже. Своим мнением доктор экономических наук поделился в беседе с «Лентой.ру». Также он оценил влияние взрыва на мировой рынок продовольствия.

Экономист сообщил, что уничтоженные зерновые запасы составляли ничтожное количество для мирового рынка.

«Мировой рынок переваривает примерно 200 миллионов тонн пшеницы. Поэтому на нем отражается убыток или прибыток только миллионов тонн», — сообщил он.

Зерновая пыль очень взрывоопасная. Такое бывает

Леонид Холодэкономист

По словам Холода, взрыв в турецком порту может вызвать небольшой всплеск цен на муку на мировом рынке в том случае, если зерно было переработано в муку и мука уже была законтрактована в Европе.

«А вот для Турции это беда, нехорошая история. Потому что сколько бы там не взорвалось — это минус внутренний рынок. А компенсировать это можно будет только поставками», — заключил экономист.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что в хранилище, где произошел взрыв, было 75 тысяч тонн зерна. Согласно предварительным данным, около 20 процентов этих запасов было повреждено.

7 августа у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море произошел взрыв. Возможной причиной местные власти назвали детонацию зерновой пыли.

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    Алена Шевченко
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