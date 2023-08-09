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19:55, 9 августа 2023Мир

Партия свергнутого президента Нигера призвала к мобилизации для его освобождения

Партия президента Нигера Базума призвала к мобилизации для его освобождения

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Партия свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума призвала к общенациональной мобилизации для освобождения их лидера и его семьи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление партии.

В партии отметили, что Базум и его семья содержатся под стражей в «жестоких» и «бесчеловечных» условиях в своей резиденции. Уточняется, что мятежники отключили водопровод и электричество, а президент Нигера уже пять дней не получал свежих продуктов и не имел доступа к врачу.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении Базума и переходе власти к Национальному совету по защите родины (НСЗР), а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

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    Семен Александров
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