Партия свергнутого президента Нигера призвала к мобилизации для его освобождения
Партия президента Нигера Базума призвала к мобилизации для его освобождения
Партия свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума призвала к общенациональной мобилизации для освобождения их лидера и его семьи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление партии.
В партии отметили, что Базум и его семья содержатся под стражей в «жестоких» и «бесчеловечных» условиях в своей резиденции. Уточняется, что мятежники отключили водопровод и электричество, а президент Нигера уже пять дней не получал свежих продуктов и не имел доступа к врачу.
В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении Базума и переходе власти к Национальному совету по защите родины (НСЗР), а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.