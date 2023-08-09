На всей Украине снова объявили воздушную тревогу

Власти объявили воздушную тревогу на всей Украине второй раз за 9 августа

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране второй раз за 9 августа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Предупредительные сигналы начали звучать в 17:40 в Киеве, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской областях и других. Через три минуты сирены распространились по всей украинской территории.

Ранее воздушная тревога начала объявляться на Украине в 16:02. Первыми ее услышали жители украинской столицы. Кроме того, сообщалось о сильном взрыве в городе Запорожье. Местные власти не дали официальных комментариев по ситуации, подробности также неизвестны.