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17:58, 9 августа 2023Бывший СССР

На всей Украине снова объявили воздушную тревогу

Власти объявили воздушную тревогу на всей Украине второй раз за 9 августа

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране второй раз за 9 августа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Предупредительные сигналы начали звучать в 17:40 в Киеве, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской областях и других. Через три минуты сирены распространились по всей украинской территории.

Ранее воздушная тревога начала объявляться на Украине в 16:02. Первыми ее услышали жители украинской столицы. Кроме того, сообщалось о сильном взрыве в городе Запорожье. Местные власти не дали официальных комментариев по ситуации, подробности также неизвестны.

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    Кристина Есикова
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