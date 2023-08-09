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16:12, 9 августа 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Alina Smutko / Reuters

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

В 16:02 тревога была объявлена в украинской столице, после чего в течение нескольких минут она распространилась на территорию всей страны.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в специальном формате, чтобы обсудить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что на Западе и на Украине обратили внимание на низкий темп украинского контрнаступления. По мнению одного из западных дипломатов, у Киева еще есть шанс добиться прогресса, но баланс сил на фронте в ближайшие недели изменить не получится.

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    Варвара Кошечкина
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