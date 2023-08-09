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17:44, 9 августа 2023Экономика

Для российских чиновников сделают машины с защитой от пуль и бомб

Autonews: в России сделают удлиненный Aurus Komendant с защитой от пуль и бомб

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Нижегородская компания «Рида» сделает для российских чиновников удлиненную версию кроссовера Aurus Komendant. Автомобиль, защищенный от пуль и бомб, появится в продаже в 2024 году, сообщает Autonews.

Главным отличием новой модификации называют бронезащиту по стандарту VR7+/8, которая защищает пассажиров от выстрелов и подрыва взрывного устройства под днищем автомобиля. Модель получит оригинальные задние крылья, задние двери, пороги и крышу. Ее также оснастят 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Новинку от Aurus уже можно предзаказать в салонах бренда. Примерный срок ее ожидания — около восьми месяцев. Цены на защищенный кроссовер составят от 33 до 35 миллионов рублей.

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Ранее глава Aurus Андрей Панков сообщил, что компания готова масштабировать производство на заводе в Татарстане, чтобы увеличить выпуск автомобилей представительского класса. Поводом стало требование президента Владимира Путина пересадить госчиновников на отечественные машины.

Автомобили Aurus представительского класса создаются с 2013 года по заказу Минпромторга. Автомобиль на 70 процентов состоит из отечественных деталей, к ним относятся силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. В ноябре 2022-го началось серийное производство отечественного внедорожника Aurus Komendant.

Сейчас в линейке Aurus есть несколько моделей: кроссовер Komendant, технически идентичный ему седан Senat и его модификация Limousine, а также Arsenal, который собирается для нужд Федеральной службы охраны России, отвечающего за перевозку первых лиц России и лидеров иностранных государств.

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    Вячеслав Агапов
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