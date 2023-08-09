В горах Ингушетии обнаружили старинную боевую башню

В горах Ингушетии обнаружили ранее не учтенную боевую башню

На территории одного из башенных комплексов, располагающихся в горах Ингушетии, обнаружили ранее не учтенную старинную боевую башню. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, которым удалось сделать эту находку.

Как уточнили в пресс-службе, башню, о существовании которой ранее известно не было, нашли в восточной части архитектурного комплекса «Ний». Ее площадь составляет около 36 квадратных метров, а сохранившаяся высота — 4,5 метра.

«Предположительно, башня относится к более древнему типу из сохранившихся четырех боевых башен, она сложена из плохо отесанных крупных камней на известковом растворе», — пояснили в музее-заповеднике, добавив, что информация о находке будет направлена в комитет государственной охраны объектов культурного наследия республики.

В июле сообщалось, что россияне в рамках проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» займутся восстановлением башенных комплексов в Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане.

