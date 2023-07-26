Россияне восстановят древние башни на Северном Кавказе

На Северном Кавказе стартовала смена проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа»

Смена проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» стартовала на Северном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС.

Башенные комплексы будут восстанавливать в Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане. «С 25 июля по 3 августа 2023 года на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа пройдет VI Международный волонтерский проект межнационального согласия "Маяки дружбы. Башни Кавказа — 2023". В проекте примут участие 45 добровольцев — представителей различных регионов Российской Федерации: Центральной и Южной России, Западной Сибири и Северного Кавказа», — приводит агентство сообщение пресс-службы проекта.

Участники разделились на три группы. Одна из них будет работать в родовой башне Хурумовых в Алагирском районе Северной Осетии. Вторая группа — в башенном комплексе «Харп» в Ингушетии, третий отряд отправится в Дагестан к сигнально-сторожевой башне в селе Старый Хиндах.

По итогу смены каждый отряд создаст короткометражный фильм об этапах своей части экспедиции проекта, которые представят на подведении итогов экспедиции в Чечне на церемонии закрытия проекта.