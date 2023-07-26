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15:22, 26 июля 2023Моя страна

Россияне восстановят древние башни на Северном Кавказе

На Северном Кавказе стартовала смена проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа»

Фото: Vladimir Mayorov / Russian Look / Globallookpress.com

Смена проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» стартовала на Северном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС.

Башенные комплексы будут восстанавливать в Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане. «С 25 июля по 3 августа 2023 года на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа пройдет VI Международный волонтерский проект межнационального согласия "Маяки дружбы. Башни Кавказа — 2023". В проекте примут участие 45 добровольцев — представителей различных регионов Российской Федерации: Центральной и Южной России, Западной Сибири и Северного Кавказа», — приводит агентство сообщение пресс-службы проекта.

Участники разделились на три группы. Одна из них будет работать в родовой башне Хурумовых в Алагирском районе Северной Осетии. Вторая группа — в башенном комплексе «Харп» в Ингушетии, третий отряд отправится в Дагестан к сигнально-сторожевой башне в селе Старый Хиндах.

По итогу смены каждый отряд создаст короткометражный фильм об этапах своей части экспедиции проекта, которые представят на подведении итогов экспедиции в Чечне на церемонии закрытия проекта.

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    Варвара Кошечкина
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