Футбольный клуб «Динамо» вырвал победу у «Краснодара» в матче Кубка России

Гол Захаряна принес «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче Кубка России

Футбольный клуб «Динамо» вырвал победу у «Краснодара» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:3. Счет открыл динамовец Даниил Фомин, реализовавший пенальти, преимущество хозяев увеличил Вячеслав Грулев. Затем Никита Кривцов и Кевин Ленини помогли «Краснодару» сравнять счет.

После голами обменялись Грулев и Джон Кордоба, успешно пробивший пенальти. Победу хозяевам принес Арсен Захарян, поразивший ворота соперников на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

«Динамо» располагается на втором месте в группе D, имея в активе четыре очка. «Краснодар», не набравший ни одного очка, занимает четвертую строку. Лидирует в группе «Спартак» с шестью очками, на третьем месте «Пари Нижний Новгород» (два очка).