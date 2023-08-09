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10:26, 9 августа 2023Силовые структуры

ФСБ показала видео признания украинского диверсанта по теракту в Крыму

ФСБ показала видео с признанием агента СБУ по теракту на газопроводе в Крыму
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за теракт на газопроводе в крымском поселке Кореиз

Задержанный сотрудниками ФСБ украинский диверсант дал признательные показания по совершению им теракта на газопроводе в Крыму. Запись с его допросом публикует РИА Новости.

На кадрах мужчина говорит, что ему обещали за совершение диверсии вернуть семью. Он забрал взрывчатку из тайника, заложил ее и совершил подрыв газопровода рядом с поселком Кореиз. После этого он укрылся в Коктебеле, но там его нашли сотрудники ФСБ и задержали.

Ранее 9 августа сообщалось о задержании завербованного Службой безопасности Украины 43-летнего уроженца Днепропетровской области. По его словам, он стал сотрудничать с разведкой в июне 2022 года, когда находился в Павлограде. СБУ пригрозила ему негативными последствиями из-за наличия российского гражданства. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и отправился в Крым через Молдавию и Турцию.

Во время обысков в гараже него силовики изъяли два килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства «С-4», два электродетонатора военного назначения ЭДП, два электровоспламенителя и самодельный кумулятивный заряд.

Против него возбуждено дело по части 1 статьи 205 («Террористический акт») и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Мужчина находится в СИЗО.

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    Любовь Ширижик
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