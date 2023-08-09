Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 9 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за теракт на газопроводе в крымском поселке Кореиз

ФСБ задержала россиянина, взорвавшего газопровод в Крыму по заданию Украины

ФСБ задержала 43-летнего россиянина, взорвавшего газопровод в крымском поселке Кореиз по заданию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, 23 июня мужчина устроил подрыв газопровода в поселке. Он использовал самодельное взрывное устройство: СВО он получил через тайник.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву

    ФСБ задержала россиянина за теракт на газопроводе в крымском поселке Кореиз

    Белоруссия постеснялась раскрыть число раскаявшихся участников протестов

    Преимущества и недостатки тренировок Сальмы Хайек в бикини оценили

    МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и градом

    Камерунский игрок с гражданством России оценил отказ во въезде в Великобританию

    В российском регионе задержаны шестеро участников конфликта с перестрелкой

    Такси в России подорожает на треть

    Мужчина сломал шею из-за контрастного душа

    Женщина осталась с «кошачьими царапинами» на лице после процедуры омоложения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости