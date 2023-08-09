ФСБ задержала россиянина за теракт на газопроводе в крымском поселке Кореиз

ФСБ задержала россиянина, взорвавшего газопровод в Крыму по заданию Украины

ФСБ задержала 43-летнего россиянина, взорвавшего газопровод в крымском поселке Кореиз по заданию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, 23 июня мужчина устроил подрыв газопровода в поселке. Он использовал самодельное взрывное устройство: СВО он получил через тайник.