Раскрыто место отбытия пожизненного срока стрелком из Казани

Галявиева, осужденного за стрельбу в школе Казани, этапируют в «Черный дельфин»

Осужденный на пожизненный срок за массовое убийство в школе Казани 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев будет этапирован в колонию особого режима «Черный дельфин». Место отбытия срока ТАСС раскрыли в прокуратуре Татарстана.

Исправительная колония №6 расположена в Соль-Илецке Оренбургской области. Там отбывают срок заключенные, получившие максимальное наказание.

7 августа приговор Галявиеву вступил в законную силу после того, как Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрел жалобу осужденного и не нашел оснований для его отмены.

13 апреля Верховный суд Республики Татарстан приговорил Галявиева к пожизненному заключению за убийство девяти человек. Суд частично удовлетворил требования 667 пострадавших о компенсации морального вреда — на 22 миллиона рублей.

Ранним утром 11 мая 2021 года вооруженный Галявиев пришел в казанскую гимназию №175, в которой он учился, и стал стрелять по детям и учителям.