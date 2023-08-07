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12:17, 7 августа 2023Силовые структуры

Суд подтвердил пожизненный срок устроившему стрельбу в школе Казани Галявиеву

Суд оставил пожизненное устроившему стрельбу в школе Казани Ильназу Галявиеву

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани 11 мая 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

13 апреля Верховный суд Республики Татарстан приговорил Галявиева к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ему также был назначен штраф размером 200 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил требования пострадавших о компенсации морального вреда — на 22 миллиона рублей.

Пострадавшими по этому делу признаны 667 человек. Сам Галявиев свою вину признал и раскаялся в содеянном.

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    Варвара Митина
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