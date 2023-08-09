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09:28, 9 августа 2023Россия

Участники СВО отреагировали на избиение ветерана спецоперации в Забайкалье

Участники СВО: избивших ветерана в Забайкалье надо отправить на передовую

Кадр: Telegram-канал «Александр Осипов | Забайкалье»

Избивших ветерана специальной военной операции (СВО) россиян надо отправить на передовую, заявили бойцы в зоне СВО. Видеообращения военнослужащих опубликовал губернатор Забайкальского края Александр Осипов в Telegram.

6 августа в Забайкалье был избит мужчина с инвалидностью, принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. С него также сорвали награды.

«Этих ублюдков надо срочно мобилизовать и отправить в "красную зону"», — заявил один из военнослужащих. По его словам, напавшие на бойца должны ощутить все трудности военной службы «на своей шкуре». Еще одни записавший видеообращение боец поддержал идею призвать злоумышленников в зону СВО. «Приходите сюда, к нам, мы вас воспитаем», — сказал он.

Ранее избитый в Забайкалье участник спецоперации записал видеообращение из больницы, в котором призвал не устраивать самосуда над напавшими на него людьми. Он выразил уверенность, что их ждет справедливое наказание в соответствии с российским законодательством.

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    Алан Босиков
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