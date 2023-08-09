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08:55, 9 августа 2023Экономика

Объем наличных денег на руках у россиян достиг рекорда

Объем наличных рублей на руках россиян впервые превысил 16 триллионов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На конец первого полугодия объем наличных рублей на руках россиян достиг рекордных значений, впервые превысив 16 триллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные Центрального банка России пишет РИА Новости.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил в беседе с агентством, что годовой темп прироста количества наличных рублей у населения стал самым высоким более чем за два года — с апреля 2021 года. На 1 июля 2023 года запас наличных у граждан увеличился за год на 26,3 процента, добавил он.

Главной причиной такой динамики специалист назвал рост расходов федерального бюджета и финансирование его дефицитов за счет «печатного станка». При этом увеличение объема наличности у населения влечет за собой рост инфляционных рисков, заявил Осадчий. Повышение ключевой ставки же приводит к росту процентных ставок банков по вкладам и снижает высокие темпы прироста наличных рублей на руках у россиян, объяснил он.

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21 июля Центробанк принял решение поднять ключевую ставку до 8,5 процента, что стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. Регулятор объяснил его повышением проинфляционных рисков. Темпы прироста цен превысили целевой показатель в четыре процента и продолжают увеличиваться, а внутреннее производство не в состоянии удовлетворить возросший спрос, отметили в Центробанке.

Проведенное в декабре 2022 — январе 2023 года исследование показало, что россияне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в наличных рублях, несмотря на рост популярности безналичных способов оплаты. Такую форму сохранения накоплений предпочитают 36 процентов опрошенных, то есть более трети. 38 процентов респондентов хранят деньги на банковских вкладах, а 37 процентов выбирают дебетовые банковские карты.

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