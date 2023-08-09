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14:34, 9 августа 2023Наука и техника

Рынку смартфонов предсказали очередное снижение

Bloomberg: в Sony заявили, что рынок смартфонов не восстановится до 2024 года

Фото: Rob Hampson / Unsplash

В корпорации Sony предсказали рынку смартфонов снижение как минимум до 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках финансового отчета представители компании заявили, что ожидают очередное снижение рынка смартфонов. По словам специалистов, ранее они отмечали, что рынок начнет восстанавливаться во второй половине финансового года, но позже скорректировали прогноз. Авторы отчета предположили, что рост в этом сегменте будет заметен не раньше 2024 года.

«Восстановление рынка смартфонов в Китае происходит медленнее, чем мы ожидали, а условия на рынке США ухудшаются», — заявил генеральный менеджер по финансам Sony Садахико Хаякава. В компании отметили, что Китай после пандемии коронавируса пытается перезапустить свою экономику, а в других регионах наблюдается сильное инфляционное давление, которое влияет на расходы потребителей.

В Bloomberg подчеркнули, что Sony является крупнейшим мировым поставщиком сенсоров для камер смартфонов. Также журналисты напомнили, что ранее в Apple признали наступление самого продолжительного за последние десятилетия спада на рынке смартфонов.

В конце июля аналитики Canalys заявили, что мировой рынок смартфонов снова снизился. При этом в организации заметили, что ожидают его восстановления до конца года.

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    Андрей Ставицкий
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