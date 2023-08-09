Российский боксер-чемпион объяснил отказ от поединка с Загитовой

Боксер Батыргазиев заявил, что не планировал проводить поединок с Загитовой

Российский боксер Альберт Батыргазиев объяснил, почему отказался проводить поединок с фигуристкой Алиной Загитовой летом 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

Батыргазиев рассказал, что они планировали провести открытую тренировку, а не профессиональный поединок. «Увидел, что благодаря определенным людям — не буду упоминать их профессию — нам "устроили бой". Понимаете, как это звучит? Если бы я пришел, как бы это раскрутили и какие заголовки бы были. Соответственно, не получилось», — заявил олимпийский чемпион 2020 года.

Мероприятие должно было состояться 25 июня 2022 года на Дне московского спорта в «Лужниках». В итоге Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.