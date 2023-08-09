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16:07, 9 августа 2023Силовые структуры

Дело оскорбившего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина прекратили

На Урале мужчина, оскорбивший мальчика из-за буквы Z на шапке, отделался штрафом

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против мужчины, обматерившего мальчика из-за буквы Z на шапке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину приговорили к штрафу в размере семь тысяч рублей. Но возбужденное ранее дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») прекратили. По данной статье россиянин мог получить до пяти лет колонии.

Ребенка и его родителей мужчина не знает, но он извинился перед ними и раскаялся в содеянном.

24 апреля в интернете разместили видео, на котором мужчина ругает школьника за то, что тот вышел на улицу в шапке с Z-символикой. Узнав о случившемся, родители мальчика написали заявление в полицию, в котором попросили привлечь мужчину за дискредитацию армии. После задержания россиянин объяснил свой поступок тем, что ему не понравился взгляд мальчика после того, как ему сделали замечание.

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    Екатерина Власова
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