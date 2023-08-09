Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:07, 9 августа 2023Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

«Авито Работа»: комбайнер стал самой высокооплачиваемой профессией в августе

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средний уровень зарплат, предлагаемых россиянам, в августе вырос на 40 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 59 507 рублей, выяснили эксперты «Авито Работы». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего выросли зарплаты в следующих группах профессий: «искусство и развлечения» — в 1,5 раза, «банковская сфера» — в 1,4 раза, «курьерская доставка» — в 1,4 раза.

Аналитики сервиса также составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий текущего месяца. На первом месте оказался комбайнер — на крупном предприятии в Астраханской области ему готовы платить 420–500 тысяч рублей. Вакансия предполагает сезонную работу. Соискателю обещают официальное трудоустройство, проживание, проезд и трехразовое питание за счет компании.

Материалы по теме:
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика. Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика.Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
31 июля 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

На аналогичный заработок может рассчитывать детский стоматолог в Новокузнецке — 330–500 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен обладать высшим профильным образованием, однако опыт не является обязательным требованием — соискатель может пройти бесплатное обучение с последующим трудоустройством. Помимо высокой заработной платы, клиника обещает оплачивать дополнительное обучение и повышение квалификации, а также переезд и проживание для иногородних специалистов.

Замыкает топ-3 вакансия врача косметолога-дерматолога в подмосковном салоне красоты. Специалисту с высшим дерматологическим образованием и опытом работы не менее 5 лет предлагают зарплату в 150–450 тысяч в месяц. Работать придется в сменном графике.

На четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий — логист в Санкт-Петербурге. Ему обещают ежемесячный заработок в 120–300 тысяч рублей при стандартном графике 5/2, а также бесплатную корпоративную связь. Пятая позиция — менеджер по подбору персонала с зарплатой до 200 тысяч рублей, которого также ищут в северной столице. Соискатель должен иметь опыт работы в этой сфере не менее года. Кроме того, желателен стаж в сфере продаж. График работодатель обещает подстроить индивидуально под сотрудника.

В начале августа, по данным «Работы.ру», самую большую зарплату в России в августе предлагали управляющему домом. За 350 тысяч рублей в месяц от работника требовали выполнение всех поручений, касающихся управления домом. Кроме того, он должен подбирать другой персонал, курировать семейные вопросы и дела, оказывать полную поддержку членам семьи и взаимодействовать с сервисными службами.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Сергиевом Посаде из-под завалов после взрыва начали доставать погибших

    Центробанк прекратил скупку валюты из-за курса рубля

    США оставили войска в Нигере

    Раскрыты детали презентации iPhone 15

    Пропавший при взрыве в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов

    Ученые испугались аномальной озоновой дыры над Антарктидой

    Соперники Трампа захотели транслировать судебный процесс над ним в США

    Африканские страны выразили обеспокоенность из-за событий в Нигере

    Россиянкам раскрыли правильный способ мытья жирных волос

    Американцы бросились в океан ради спасения от лесных пожаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости