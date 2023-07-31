Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

«Работа.ру»: самую большую зарплату в РФ в августе предлагают управляющему домом

Самую большую зарплату в России в августе предлагают управляющему домом — ему готовы платить от 350 тысяч рублей, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру». Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такой работник должен будет выполнять все поручения, касающиеся управления домом, а также подбирать другой персонал, курировать семейные вопросы и дела, оказывать полную поддержку членам семьи и взаимодействовать с сервисными службами. Требования работодателя — опыт от трех лет, наличие собственного автомобиля, владение английским языком, а также чувство стиля и презентабельный вид.

На втором месте среди самых высокооплачиваемых предложений — вакансия старшего помощника капитана в Петропавловске-Камчатском с зарплатой от 300 тысяч рублей. Работодатель ищет сотрудника с опытом работы от трех лет и высшим образованием. Вакансия предполагает занятость на период путины.

В топ-3 по уровню зарплат также входит вакансия няни в Москве — за такую работу предлагают от 300 тысяч рублей. Соискательница должна иметь двухлетний стаж, а в ее обязанности будет входить уход за двумя трехлетними детьми разного пола. Чтобы получать такую работу, нужно обладать грамотной речью, быть доброжелательной, честной и стрессоустойчивой. Работодатель обещает обеспечить сотрудницу питанием.

На аналогичный заработок может рассчитывать зубной техник-керамист в Санкт-Петербурге, который будет изготавливать несъемные протезы. Для такой работы ищут очень опытного кандидата — требуется стаж от пяти лет. Сотруднику предоставят лабораторию со всем необходимым оборудованием.

Чуть меньше — от 290 тысяч рублей — готовы платить в Сургуте сварщику за ручную сварку трубопровода. Соискатель должен иметь диплом сварщика не ниже четвертого разряда и сертификат Национального агентства контроля сварки (НАКС). График работы будет вахтовый, при этом работник сможет рассчитывать на бесплатное питание и суточные.

Такую же сумму в месяц предлагают старшему механику на рыболовецкое судно в Благовещенске. Там ищут кандидата со стажем от трех лет, дипломом вуза и необходимыми документами по профилю.

Ранее в «Авито Работе» назвали сферы российской экономики с самыми быстрорастущими зарплатами. Рейтинг возглавили сегменты искусства и развлечений, где средний заработок за год вырос на 49 процентов, до 49 993 рублей. За ними шли банковская сфера и курьерская доставка с приростом по 35 процентов.