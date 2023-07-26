Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:18, 26 июля 2023Россия

Названы сферы с самыми быстрорастущими зарплатами

«Авито Работа»: в июле зарплата выросла больше всего в сфере искусства и развлечений

Фото: Александр Казаков / Коммерсант

В среднем по России в июле годовое увеличение зарплатных предложений составило 40 процентов. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа». Они выяснили, в каких сферах средние заработные платы выросли больше всего. «Лента.ру» ознакомилась с итогами исследования.

Согласно данным сервиса, топ сфер с самыми быстрорастущими зарплатами открыли сегменты искусства и развлечений. Заработок в этих категориях в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 49%. В среднем заработные предложения по вакансиям составляют 49 993 рубля.

На втором месте — банковская сфера. Прирост к году здесь составил 35 процентов. В среднем заработные предложения варьируются в пределах 49 тысяч. На третьем месте — курьерская доставка с приростом в 35 процентов. Средний заработок, который предлагают работодатели, составляет 83,5 тысячи рублей.

Четвертую строчку топа заняли маркетинг, реклама и PR с годовым приростом в 33 процента. Зарплатные ожидания в среднем — 52 965 рублей. На пятой строчке — промышленность и сельское хозяйство. По сравнению с июлем 2022 года в этом месяце динамика роста средних зарплат увеличилась на 31 процент. За такую работу предлагают около 58 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Как написать сопроводительное письмо к резюме: советы и примеры. Как составить хорошее сопроводительное письмо?
Как написать сопроводительное письмо к резюме: советы и примеры.Как составить хорошее сопроводительное письмо?
1 июля 2023
Что такое фриланс: плюсы и минусы. Как начать зарабатывать на фрилансе в 2023 году
Что такое фриланс: плюсы и минусы.Как начать зарабатывать на фрилансе в 2023 году
28 июня 2023

Строительство заняло шестое место. Годовой прирост по оплате труда составил 27 процентов. Средняя зарплата — около 66 тысяч рублей. На седьмом месте домашний персонал с аналогичным приростом в 27 процентов и средней зарплатой 44 тысячи рублей.

Восьмую и девятую строчку рейтинга заняли IT, интернет, телекоммуникации и страхование с годовым приростом в 23 процента. Средний заработок в этих сферах составляет 60,5 и 45,5 тысяч рублей соответственно. На десятом месте оказалась логистика с годовым приростом в 21 процент и средним заработком в 69 тысяч рублей.

Также аналитики сервиса выделили прирост в сферах ЖКХ (21 процент) и административной работы (20 процентов). Согласно их данным, максимумы по зарплатным предложениям в этих сферах могут достигать 250 тысяч рублей ежемесячно. Так, опытному мастеру по ремонту отопительного оборудования предлагают 100-250 тысяч рублей в месяц, а администратор в сфере продаж в Москве может претендовать на зарплату до 200 тысяч рублей.

Ранее аналитики сервиса «Авито Работа» назвали самые популярные вакансии у россиян летом 2023 года. Лидирующими в этом списке стали позиции рекрутера и адвоката.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    В России появится ГОСТ на школьную форму

    Британский наемник на Украине свернулся калачиком в готовности сдаться России

    Шойгу в Северной Корее подарили цветы

    Кардиолог рассказала о возможности отсрочить развитие гипертонии

    Российский стрелок-зенитчик сбил украинский вертолет Ми-24

    Россия пресекла попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

    Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска

    Посол России раскритиковал поставки оружия США Украине

    Мужчинам назвали способы сохранить стабильную эрекцию после 50 лет

    Мужчина надел стальное кольцо на половой орган и не смог его снять

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости