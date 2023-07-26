Названы сферы с самыми быстрорастущими зарплатами

«Авито Работа»: в июле зарплата выросла больше всего в сфере искусства и развлечений

В среднем по России в июле годовое увеличение зарплатных предложений составило 40 процентов. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа». Они выяснили, в каких сферах средние заработные платы выросли больше всего. «Лента.ру» ознакомилась с итогами исследования.

Согласно данным сервиса, топ сфер с самыми быстрорастущими зарплатами открыли сегменты искусства и развлечений. Заработок в этих категориях в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 49%. В среднем заработные предложения по вакансиям составляют 49 993 рубля.

На втором месте — банковская сфера. Прирост к году здесь составил 35 процентов. В среднем заработные предложения варьируются в пределах 49 тысяч. На третьем месте — курьерская доставка с приростом в 35 процентов. Средний заработок, который предлагают работодатели, составляет 83,5 тысячи рублей.

Четвертую строчку топа заняли маркетинг, реклама и PR с годовым приростом в 33 процента. Зарплатные ожидания в среднем — 52 965 рублей. На пятой строчке — промышленность и сельское хозяйство. По сравнению с июлем 2022 года в этом месяце динамика роста средних зарплат увеличилась на 31 процент. За такую работу предлагают около 58 тысяч рублей.

Строительство заняло шестое место. Годовой прирост по оплате труда составил 27 процентов. Средняя зарплата — около 66 тысяч рублей. На седьмом месте домашний персонал с аналогичным приростом в 27 процентов и средней зарплатой 44 тысячи рублей.

Восьмую и девятую строчку рейтинга заняли IT, интернет, телекоммуникации и страхование с годовым приростом в 23 процента. Средний заработок в этих сферах составляет 60,5 и 45,5 тысяч рублей соответственно. На десятом месте оказалась логистика с годовым приростом в 21 процент и средним заработком в 69 тысяч рублей.

Также аналитики сервиса выделили прирост в сферах ЖКХ (21 процент) и административной работы (20 процентов). Согласно их данным, максимумы по зарплатным предложениям в этих сферах могут достигать 250 тысяч рублей ежемесячно. Так, опытному мастеру по ремонту отопительного оборудования предлагают 100-250 тысяч рублей в месяц, а администратор в сфере продаж в Москве может претендовать на зарплату до 200 тысяч рублей.

Ранее аналитики сервиса «Авито Работа» назвали самые популярные вакансии у россиян летом 2023 года. Лидирующими в этом списке стали позиции рекрутера и адвоката.