Названы самые популярные вакансии у россиян летом 2023 года

«Авито Работа»: в России вырос спрос на вакансии адвоката и рекрутера

Летом 2023 года российские соискатели стали больше интересоваться вакансиями адвоката и рекрутера. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа». Они проанализировали, на какие предложения кандидаты стали откликаться чаще. «Лента.ру» ознакомилась с итогами исследования.

Позиция рекрутера стала лидирующей в этом списке. По сравнению с прошлым годом работу специалиста по подбору персонала стали искать в три раза чаще. Работодатели готовы в среднем платить таким сотрудникам 50 919 рублей.

На втором месте в топе самых востребованных у россиян оказалась должность адвоката. В 2022 году ей интересовались в 2,8 раза реже, чем сейчас. Средняя зарплата в среднем составляет 31 767 рублей.

Третьей по популярности стала вакансия банковского работника. С прошлого года спрос на нее увеличился почти вдвое — в 1,9 раза. Эта должность также оказалась наиболее оплачиваемой в рейтинге. Соискатели могут рассчитывать на доход в 67 225 рублей в месяц.

Позиция упаковщика оказалась на четвертом месте. Россияне в этом году начали смотреть такие объявления в 1,7 раза больше. Наниматели предлагают среднюю зарплату в 46 222 рубля.

Замыкает топ-5 перечня место администратора со средним доходом в 34 903 рубля. Количество желающих работать в этой должности выросло за год в 1,6 раза.

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