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07:01, 3 июля 2023Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

«Работа.ру»: вакансией с самой большой зарплатой в России в июле стал бизнес-аналитик 1С

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В июле самыми выгодными предложениями на рынке труда стала работа в сфере бизнеса, промышленности и продаж. Рейтинг вакансий с оплатой от 150 тысяч до 350 тысяч рублей в месяц составил сервис «Работа.ру». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Первой в списке наиболее высокооплачиваемых вакансий в стране оказалась должность бизнес-аналитика 1С в Москве — соискателю предлагают до 350 тысяч рублей. Специалист должен будет отвечать за анализ бизнес-процессов и заниматься детальным проектированием решений по своему направлению.

Следующими в рейтинге идут вакансии руководителя филиала по выкупу и продаже коммерческих и легковых автомобилей в Петербурге и ведущего инженер-конструктора в Калужской области. Им предлагают зарплату от 300 тысяч рублей в месяц.

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Соискатель на должность геолога россыпей в Якутии может получать 230 тысяч рублей, а начальник участка пути железной дороги в Хабаровском крае — до 200 тысяч. Чуть меньше — от 180 тысяч рублей — готовы платить электрогазосварщику металлоконструкций в Красноярском крае.

Зарплату от 150 тысяч рублей предлагают соискателю на вакансию директора винного департамента холдинга в Хабаровске и нейропсихологу в детском центре в Москве. Столько же может зарабатывать агроном-агрохимик в Солнечногорске.

С 1 октября в России поднимут зарплаты военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств — рост составит 10,5 процента. Повысят оклады в 1,105 раза также лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим специальные звания полиции, сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, органов принудительного исполнения (Федеральная служба судебных приставов), противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

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    Мария Грушко
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