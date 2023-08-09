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09:01, 10 августа 2023Путешествия

Туристы нашли «тайный секс-рай» в Африке и поделились опытом

Туристы из Великобритании рассказали о дешевых секс-турах в Африке

Фото: Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Мужчины из Великобритании путешествуют в страны Африки, чтобы воспользоваться дешевыми интимными услугами местных секс-работниц. Об этом собщило издание Vice.

Журналисты изучили форум, на котором туристы делятся опытом и советами по поиску интима в отпуске. Один из пользователей назвал Гамбию «тайным секс-раем». Он рассказал, что легко соблазнил местную девушку, хотя ему больше 60 лет, он «полноват и определенно некрасив».

Другой британский турист сообщил, что расплатился за секс мешком риса. По его словам, развлечение обошлось ему в 15 фунтов стерлингов (около 1,8 тысячи рублей по курсу на 9 августа) — в разы меньше, чем на родине. Еще один мужчина похвастался, что за пять дней отпуска переспал с восемью женщинами, причем только одна из них была проституткой.

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«Некоторые женщины так отчаянно хотят познакомиться с мужчинами-иностранцами, потому что они бедны или нуждаются в этом для помощи семьям», — рассказала секс-работница из Ганы, которая сейчас живет в Лондоне.

Как уточняет издание, местные мужчины — сотрудники отелей, менеджеры, водители такси — поощряют торговлю интим-услугами, получая комиссию от клиентов и проституток.

Ранее туристка из Британии стала героиней секс-видео. Она познакомилась с двумя мужчинами на курорте в Греции и провела с ними ночь. В процессе туристка поняла, что новые знакомые скрытно снимали ее на камеру. В результате ей пришлось обращаться в полицию.

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    Мария Борисова
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