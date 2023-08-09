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13:11, 9 августа 2023Ценности

40-летняя Анна Седокова раскрыла секрет своей красоты

Певица Седокова порекомендовала наносить крем для глаз на верхнее веко от морщин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Седокова раскрыла секрет своей красоты. Соответствующей информацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала 40-летняя звезда призналась, что ранее совершала ошибки в уходе за кожей и часто не умывалась после снятия макияжа. «Умывание — это залог успеха. Я часто перескакивала эту стадию, просто пользуясь тоником после смывки, но была не права. Утром и вечером. Как чистим зубы. Лицо, шея и декольте — это одна зона. Так недавно сказала мне моя косметолог... И почему я не делала так раньше? Да, расход больше, но и жизнь одна», — заявила знаменитость.

При этом для предупреждения новых морщин Седокова порекомендовала наносить крем для глаз на верхнее веко. «Какой-то враг сказал мне давно, что наносить крем для глаз нужно только на зону под глазами. Но по факту верхнее веко — это та зона, за которой нужно следить и ухаживать даже больше. Если мелкие морщинки внизу можно убрать ботоксом, то с верхним веком это не пройдет», — предупредила она.

В июле 50-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей привлекательности. В интервью журналистам издания знаменитость рассказала, что регулярно выходит на прогулки и много двигается. Помимо этого, звезда призналась, что прибегает к массажу лица и лечению красным светом при появлении воспалений.

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    Екатерина Ештокина
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