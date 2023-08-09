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16:47, 9 августа 2023Наука и техника

В России предупредили о сложностях из-за ракет Taurus у Украины

Корнев: поставки ракет Taurus Украине создадут некоторые сложности для ВС России

Фото: Alf van Beem / Wikimedia

Возможные поставки крылатых ракет Taurus на Украину из Германии создадут некоторые сложности для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в колонке для «Известий» предупредил военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Не исключено, что на первых порах применение такой ракеты вызовет некоторые сложности. Придется наработать опыт по их обнаружению и уничтожению, возможно, менять программное обеспечение зенитных комплексов», — отметил автор.

Эксперт пишет, что Taurus являются более современными и совершенными, чем поставленные Украине крылатые ракеты Storm Shadow (Великобритания) и SCALP-EG (Франция). Он отметил, что немецкая ракета имеет меньшие габариты и большую скорость, чем британская и французская.

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Автор уверен, что в случае одобрения поставок Taurus не смогут обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительное преимущество перед ВС России. «За считанные дни работы против Taurus расчеты зенитных систем получат дополнительный опыт, обменяются им с другими подразделениями, и статус-кво восстановится», — уверен Корнев.

Ранее депутат бундестага Маркус Фабер заявил, что немецкие специалисты могут перепрограммировать ракеты Taurus в том случае, если Берлин решит поставлять их Киеву.

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    Иван Потапов
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