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16:53, 9 августа 2023Забота о себе

Офтальмолог предупредила о вреде нового тренда из TikTok

Офтальмолог Вики Чан предупредила, что капать касторовое масло в глаза опасно

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Офтальмолог Вики Чан предупредила о вреде нового тренда, распространяющегося по TikTok. Об этом сообщает HuffPost.

По словам Чан, в последнее время набирают популярность видео, в которых пользователи втирают или капают в глаза касторовое масло. Сторонники этого метода считают, что он позволяет избавиться от мушек перед глазами, а также вылечить катаракту и глаукому.

Врач подчеркнула, что капать касторовое масло в глаза не только бесполезно, но и опасно. Вероятнее всего, такие действия вызовут покраснение, зуд и жжение.

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Чан объяснила, что мушки перед глазами образуются внутри стекловидного тела, расположенного внутри глаза. По ее словам, чтобы воздействовать на них, касторовому маслу нужно проникнуть в глаз и растворить белок. Однако оно на это не способно.

При этом специалистка уточнила, что касторовое масло действительно входит в состав многих капель для глаз. Считается, что оно помогает при сухости глаз, но для этого наносить его, по словам Чан, нужно на веки, а не капать в глаза.

Если у вас плохое зрение из-за сухости, касторовое масло может помочь. Для любого другого состояния глаз оно станет хорошим решением

Вики Чанофтальмолог

Ранее австралийский врач Джереми Хейллар рассказал об опасном тренде из TikTok, который повлек госпитализацию 50 человек. По его словам, популярный челлендж может привести к летальному исходу.

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    Екатерина Улитина
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