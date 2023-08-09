На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал с 23:22 по 23:26. Ранее 9 августа на всей территории государства трижды объявляли воздушную тревогу.

В ночь со 2 на 3 августа в Киевской области произошло несколько взрывов. Также действовала воздушная тревога в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Сообщалось о работе средств противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в специальном формате, чтобы обсудить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

