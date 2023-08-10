В аэропортах Москвы произошла массовая задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы задержали 42 рейса

В трех московских аэропортах в четверг, 10 августа, произошла массовая задержка рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», 46 самолетов не вылетели по плану.

Так, во Внуково отложили вылеты 11 воздушных судов, а в Домодедово — 25. В Шереметьево тем временем перенесли 6 авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее сообщалось, что российский пассажирский самолет Airbus А321, летевший из Европы, экстренно сел в Москве. Отмечалось, что, по предварительным данным, воздушному судну пришлось совершить аварийную посадку из-за срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе. Никто из пассажиров самолета не пострадал.