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18:53, 10 августа 2023Экономика

В России рассказали об альтернативе Microsoft

Депутат Свинцов: в России создаются отечественные аналоги продуктов Microsoft

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские компании смогут пользоваться отечественными аналогами Microsoft, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что Россия не останется без альтернативы продуктам американской корпорации.

«Еще какой-то период большинство программных продуктов [Microsoft] будут продолжать работать, просто без обновлений. Понятное дело, что наши специалисты практически уже все программные продукты распаролили, и ими уже можно пользоваться по серой схеме. Большое количество отечественных программных продуктов уже внедряется повсеместно. На сегодняшний день не все еще функции аналогичные западным продуктам есть, но по крайней мере базово уже пользоваться можно», — сказал депутат.

Я думаю, в ближайшие полгода-год все российские аналоги будут доработаны, и постепенно будет проведено импортозамещение. В течение этого года где-то будут сбои, где-то придется пользоваться серыми продуктами

Андрей Свинцовдепутат Госдумы

Компания Microsoft сообщила, что не будет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Это следует из письма технической поддержки компании, сообщило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. В корпорации пообещали, что все активные лицензии и софт продолжат работать.

Microsoft приостановила свою деятельность в России в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Глава компании Брэд Смит заявлял, что бизнес в стране будут сокращать до тех пор, «пока ничего не останется».

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