Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:25, 10 августа 2023Экономика

Microsoft решила отказаться от продления лицензий российским компаниям

Microsoft перестанет продлевать лицензии компаниям из России после 30 сентября

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Компания Microsoft решила отказаться от продления лицензий российским компаниям. Причиной стала невозможность принимать платежи банковским переводом, со ссылкой на агентство TelecomDaily сообщает газета «Известия».

Разработчик Windows и Office заявил, что возможность продлить подписки исчезнет после 30 сентября. Все активные на тот момент лицензии на софт продолжат действовать, пообещали в компании.

В апреле стало известно, что Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке. Американская корпорация предложила сотрудничество организациям, не попавшим под санкции США. Также она затянула с закрытием российского юрлица и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления, отметили источники.

Материалы по теме:
Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России. Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?
Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России.Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?
7 августа 2023
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023

Крупные российские компании и региональные органы власти также пытаются найти выходы, чтобы сохранить лицензии на западные сервисы, в первую очередь, на продукты Adobe, прекратившей продавать софт в России и отключившей от подписок местные СМИ. Импортозаместить такие продукты не удалось, так как власти сочли ПО для обработки фото и видео вторичным.

Половина российских компаний в 2022 году не смогла продлить лицензии на зарубежное программное обеспечение, писала со ссылкой на опрос исследовательского центра A2:Research газета «Ведомости». В Институте развития предпринимательства и экономики предложили временно не наказывать компании за использование программного обеспечения без лицензии. Это, по мнению аналитиков, позволит выиграть время на разработку собственного софта и избежать коллапса из-за отсутствия отечественных аналогов.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР заявили о готовности российских войск к наступлению

    Телефонные мошенники выманили у профессора РАН более 17 миллионов рублей

    Популярная в России тиктокерша высказалась о переезде в США

    На месте одной звезды обнаружили систему из двух белых карликов

    ВСУ обстреляли деревню в приграничном российском регионе

    На Украине чиновника задержали за кражу лодок ВСУ

    Стало известно о третьем за год подорожании Lada

    Россия безвозмездно поставит Африке до 50 тысяч тонн зерна

    Названы сроки ремонта Чонгарского моста

    В российском городе обнаружили выбросы опасного ядовитого вещества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости