Microsoft перестанет продлевать лицензии компаниям из России после 30 сентября

Компания Microsoft решила отказаться от продления лицензий российским компаниям. Причиной стала невозможность принимать платежи банковским переводом, со ссылкой на агентство TelecomDaily сообщает газета «Известия».

Разработчик Windows и Office заявил, что возможность продлить подписки исчезнет после 30 сентября. Все активные на тот момент лицензии на софт продолжат действовать, пообещали в компании.

В апреле стало известно, что Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке. Американская корпорация предложила сотрудничество организациям, не попавшим под санкции США. Также она затянула с закрытием российского юрлица и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления, отметили источники.

Крупные российские компании и региональные органы власти также пытаются найти выходы, чтобы сохранить лицензии на западные сервисы, в первую очередь, на продукты Adobe, прекратившей продавать софт в России и отключившей от подписок местные СМИ. Импортозаместить такие продукты не удалось, так как власти сочли ПО для обработки фото и видео вторичным.

Половина российских компаний в 2022 году не смогла продлить лицензии на зарубежное программное обеспечение, писала со ссылкой на опрос исследовательского центра A2:Research газета «Ведомости». В Институте развития предпринимательства и экономики предложили временно не наказывать компании за использование программного обеспечения без лицензии. Это, по мнению аналитиков, позволит выиграть время на разработку собственного софта и избежать коллапса из-за отсутствия отечественных аналогов.