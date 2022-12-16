В России предложили отменить наказание за программное обеспечение без лицензии

ИРПЭ предлагает ввести мораторий на ответственность за использование ПО без лицензии

Институт развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) предлагает временно запретить введение ответственности за использование программного обеспечения без лицензии. Это, по мнению аналитиков института, позволит выиграть время на разработку собственного софта, а также избежать коллапса из-за отсутствия до 80 процентов отечественных аналогов. Об этом пишут «Известия».

Примерно у 20 процентов категорий софта, который используется в экономике, на промышленных предприятиях есть адекватные и зрелые российские аналоги, отмечает Минцифры России. Вместе с тем, остается 80 процентов программного обеспечения, которое невозможно заместить российскими аналогами до окончания сроков их лицензий.

Остановка подобных систем может привести к частичной или полной остановке деятельности компаний, что в итоге станет причиной их банкротства Институт развития предпринимательства и экономики

В частности, по данным ИРПЭ, современные промышленность и ритейл невозможно представить без ИТ-решений, которые позволяют управлять большим количеством операционных процессов и делают продукцию и услуги более качественными и доступными для потребителя. Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности.

Также, по данным института, остается высокой зависимость от телесетевого складского оборудования. «Собственное производство сводится к сборке устройств и оборудования из иностранных компонентов. Если говорить о складском оборудовании, то участники рынка заявляют, что китайские аналоги уступают в качестве по сравнению с немецкой техникой. Создание собственной базы электронной промышленности требует системных мер поддержки и реализации мероприятий, запланированных в рамках соответствующей госпрограммы», — отмечают в ИРПЭ.

По данным опроса аналитического центра НАФИ в августе текущего года, 70 процентов российских компаний испытывают те или иные затруднения в связи с ограничениями ряда зарубежных интернет-сервисов и уходом с российского рынка некоторых поставщиков импортного программного обеспечения. Для каждого второго (47 процентов) трудности не сильно заметны, а каждый пятый (23 процента) заявляет, что они сказываются на возможности полноценно продолжать работу.

При этом только 36 процентов компаний в данной сфере заявили, что уход зарубежных IT-компаний никак не сказался на их деятельности. Перспективы перехода на российских поставщиков ПО и оборудования также требуют совместного обсуждения.

В этой связи бизнес ожидает от Минцифры создания отдельных механизмов взаимодействия по подобным случаям, позволяющие нивелировать возможный ущерб Институт развития предпринимательства и экономики

Одной из итоговых мер поддержки отечественного бизнеса может стать разработка законопроекта о введении временного моратория на привлечение к административной и уголовной ответственности за использование конкретного программного обеспечения с истекшей лицензией в случае отказа поставщика такого программного обеспечения продлевать лицензию об использовании программного обеспечения при отсутствии возможности его замещения.