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14:33, 10 августа 2023Экономика

Sega решила купить создателя Angry Birds

Японский разработчик видеоигр Sega купит создавшую Angry Birds финскую Rovio

Фото: Bobby Yip / Reuters

Японский разработчик видеоигр Sega выкупает 96,3 процента акций создавшей игру Angry Birds Rovio. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Концерн из Японии предоставил оферту акционерам финской компании 5 мая. Стоимость 96,3 процента акций разработчика мобильных игр оценили в 706 миллионов евро. Вознаграждение акционерам и держателям опционов в Rovio выплатят в середине августа.

Сделку по выкупу акций проведет британское подразделение компании, Sega Europe. После этого концерн намерен объявить принудительный выкуп оставшихся акций разработчика и добиться делистинга акций Rovio из списка Nasdaq Helsinki.

Sega — не первый крупный разработчик, который поглощает небольшие студии. В январе 2022-го о планах купить разработчика игр Activision Blizzard заявили в Microsoft. Сделку стоимостью в 68,7 миллиарда долларов планировали совершить летом того же года. Эта покупка стала бы крупнейшей в истории Microsoft и одной из самых дорогих на рынке видеоигр, однако против поглощения выступила Федеральная торговая комиссия (FTC) США.

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    Вячеслав Агапов
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