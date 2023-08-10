Sega решила купить создателя Angry Birds

Японский разработчик видеоигр Sega купит создавшую Angry Birds финскую Rovio

Японский разработчик видеоигр Sega выкупает 96,3 процента акций создавшей игру Angry Birds Rovio. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Концерн из Японии предоставил оферту акционерам финской компании 5 мая. Стоимость 96,3 процента акций разработчика мобильных игр оценили в 706 миллионов евро. Вознаграждение акционерам и держателям опционов в Rovio выплатят в середине августа.

Сделку по выкупу акций проведет британское подразделение компании, Sega Europe. После этого концерн намерен объявить принудительный выкуп оставшихся акций разработчика и добиться делистинга акций Rovio из списка Nasdaq Helsinki.

Sega — не первый крупный разработчик, который поглощает небольшие студии. В январе 2022-го о планах купить разработчика игр Activision Blizzard заявили в Microsoft. Сделку стоимостью в 68,7 миллиарда долларов планировали совершить летом того же года. Эта покупка стала бы крупнейшей в истории Microsoft и одной из самых дорогих на рынке видеоигр, однако против поглощения выступила Федеральная торговая комиссия (FTC) США.