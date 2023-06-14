Microsoft запретили покупку разработчика игры World of Warcraft

Reuters: окружной суд Сан-Франциско запретил сделку по слиянию Microsoft и Activision

Федеральная торговая комиссия (FTC) США добилась запрета на покупку Activision Blizzard. Соответствующее решение компании Microsoft вынес окружной суд Сан-Франциско, сообщает Reuters.

Microsoft объявила о планах купить разработчика игр в январе 2022-го. Ожидалось, что сделка стоимостью в 68,7 миллиарда долларов состоится летом того же года. Она могла стать крупнейшей в истории Microsoft и одной из самых дорогих на рынке видеоигр. Студия Activision Blizzard выпускает такие серии видеоигр, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Guitar Hero, StarCraft и многие другие.

FTC выступила против сделки и подала иск в суд, чтобы ее заблокировать. Комиссия полагает, что поглощение приведет к тому, что Microsoft сможет контролировать доступ пользователей к видеоиграм компании на устройствах помимо Xbox, цены на видеоигры вырастут, а их качество на альтернативных платформах ухудшится. Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании также заблокировало сделку из опасений, что она «укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом».

Тем временем Еврокомиссия дала добро на покупку игровой студии при условии, что Microsoft займется улучшением сервисов облачного гейминга и устранит «потенциальные проблемы в сфере конкуренции». Например, обязуется представлять игры на разных площадках. Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) одобрило покупку без дополнительных уступок.