Раскрыты последствия ядерной зимы для климата

«Газета.Ru»: ядерная зима будет теплой

В новых исследованиях ученых раскрыта информация о последствиях ядерного конфликта для мирового климата — специалисты выяснили, что конечный его исход будет напрямую зависеть от характеристик атмосферы, количества пыли и силы взрыва, а совокупность данных факторов может привести к тому, что ядерная зима станет достаточно теплой, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные моделирования отраслевых специалистов.

Последние модели расчетов продемонстрировали, что при ядерном конфликте далеко не вся пыль уйдет в стратосферу. Подавляющее большинство объема выброшенных взвесей осядет на землю и прольется с дождями. При таком сценарии человечество не столкнется с апокалиптическим похолоданием на 20-30 градусов, как это прогнозировалось на заре ядерных исследований американскими учеными Карлом Саганом и Ричардом Турко.

В одной из недавних статей процессор Оуэн Тун и его коллеги рассчитали последствия обмена сотней ядерных ударов по городам между Индией и Пакистаном. По итогам исследования, которое подразумевало полное выгорание горючего материала на всей площади пожара, специалисты пришли к выводу, что подобный конфликт приведет к снижению средней температуры суши в мире всего на 4-8 градусов, а всей Земли — на 2-5 градусов. Согласно расчетам ученых, подобная ядерная зима продлится около десяти лет и будет напоминать климатические условия во времена ледникового периода каменного века.

В феврале новозеландские ученые из Университета Отаго перечислили пять стран, которые смогут продолжить производить пищу в условиях гипотетической ядерной зимы. К их числу они отнесли ряд небольших по площади государств, включая Новую Зеландию, Австралию, Исландию и Соломоновы острова. В процессе моделирования были изучены различные сценарии техногенных и природных катастроф, в том числе извержение супервулкана, столкновения Земли с астероидом или резкое снижение естественной освещенности в случае ядерной войны в северном полушарии.