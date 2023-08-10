Российские военные группировки «Юг» ударили по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой

Военнослужащие российской группировки «Юг» ударили по укрепрайону Вооруженнных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Об этом сообщили РИА Новости.

Бойцы атаковали территорию, занятую украинскими войсками, зажигательными боеприпасами, в результате пламя охватило сразу несколько участков. Военнослужащие ВСУ пытались сбить огонь подручными средствами, но по их позициям нанесли удар из 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

Тем временем бойцы армейского спецназа «Осман» рассказали об успешной для российской стороны ситуации на запорожском фронте. Они назвали бои ожесточенными, отметив, что на данный момент осталось не более 30 процентов сил противника.

Ранее украинцев призвали эвакуироваться из Купянска, поскольку подразделения ВС России активно наступают в Харьковской области. Есть вероятность, что из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий, могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей. Ситуация потенциально затронет 11 тысяч человек.

