Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 10 августа 2023Бывший СССР

Укрепрайон ВСУ под Авдеевкой пал под ударом российских военных

Российские военные группировки «Юг» ударили по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

Военнослужащие российской группировки «Юг» ударили по укрепрайону Вооруженнных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Об этом сообщили РИА Новости.

Бойцы атаковали территорию, занятую украинскими войсками, зажигательными боеприпасами, в результате пламя охватило сразу несколько участков. Военнослужащие ВСУ пытались сбить огонь подручными средствами, но по их позициям нанесли удар из 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

Тем временем бойцы армейского спецназа «Осман» рассказали об успешной для российской стороны ситуации на запорожском фронте. Они назвали бои ожесточенными, отметив, что на данный момент осталось не более 30 процентов сил противника.

Ранее украинцев призвали эвакуироваться из Купянска, поскольку подразделения ВС России активно наступают в Харьковской области. Есть вероятность, что из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий, могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей. Ситуация потенциально затронет 11 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Развожаев заявил об 11 пытавшихся атаковать Севастополь беспилотниках

    В Запорожской области назвали ракеты HIMARS неэффективными

    Стало известно об уничтожении нефтебазы в Ровненской области

    Боевой дрон со взрывчаткой упал в Крыму

    Лидер мятежников Нигера подписал указ о формировании нового правительства

    Популярный порноактер назвал главную сложность своей работы

    Нюша объяснила откровенные рассказы о личной жизни в соцсетях

    В ЛНР рассказали о продвижении российских войск под Купянском

    В Москве трое детей пострадали из-за вспыхнувшего в квартире электросамоката

    Горевший на площади 1200 «квадратов» автосервис под Москвой потушили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости