В Ливане и Кувейте призвали запретить фильм «Барби» из-за пропаганды ЛГБТ

В Ливане и Кувейте захотели запретить «Барби» из-за пропаганды гомосексуализма

В Ливане и Кувейте захотели запретить фильм «Барби» из-за пропаганды гомосексуализма. Об этом сообщает Reuters.

Министр культуры Ливана Мухаммед Муртада заявил о том, что картина Греты Гервиг противоречит религиозным ценностям государства. Помимо этого, Министерство внутренних дел страны обратилось к цензурному комитету General Security с просьбой дать рекомендации по проекту после его изучения. Было выявлено, что «Барби» «пропагандирует гомосексуальность и сексуальную трансформацию» и «противоречит ценностям веры и морали», принижая важность семьи.

Вслед за этим власти Кувейта решили запретить фильм в целях защиты общественной этики и социальных традиций.

Ранее сообщалось, что фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг собрал более миллиарда долларов в мировом прокате.

В начале августа россиянам пообещали показать проект. Отмечалось, что лента должна выйти в русском дубляже высокого качества, адаптированном для большого экрана.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.