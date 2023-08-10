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21:48, 10 августа 2023Из жизни

Купленного на блошином рынке плюшевого мишку оценили в огромную сумму

118-летнего плюшевого мишку в Британии выставят на аукцион за огромную сумму

Фото: Hansons Auctioneers / The Independent

Купленный на блошином рынке в британском городе Монмут 118-летний плюшевый мишка будет выставлен на аукцион за огромную сумму. Об этом сообщает Independent.

60-летняя Жанетт Дэвис и ее 29-летний сын Кайл приобрели игрушку на барахолке. Они заплатили за 118-летнего плюшевого мишку всего 130 фунтов (16 тысяч рублей).

По мнению экспертов, в действительности медвежонок Steiff стоит значительно дороже. Они оценили его в сумму от четырех до шести тысяч фунтов стерлингов (500–740 тысяч рублей). Мишка будет выставлен на продажу аукционным домом Hansons.

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«У меня было такое предчувствие. Я думала, что он похож на медвежонка Steiff, который может много стоить», — подчеркнула Дэвис. Сын женщины подчеркнул, что они редко тратили такие крупные суммы на покупки на блошином рынке, и был удивлен результатами оценки эксперта.

Глаза медвежонка, которому за редкий окрас дали имя Мистер Корица, выполнены из стеклянных пуговиц. Одно ухо было оторвано и пришито обратно немного не в том направлении. Эксперты полагают, что лапы игрушки были заменены в 1920-х годах.

Консультант по плюшевым медведям аукционного дома Джанет Роунсли назвала находку удивительным случайным открытием. Владелец аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон заявил, что рад помочь медведю найти новый дом.

Ранее сообщалось, что купленная на барахолке в британском графстве Суррей за бесценок ваза оказалась ценным произведением искусства.

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    Алиса Дмитриева
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