Купленная на барахолке ваза оказалась произведением искусства за миллион рублей

Ваза из благотворительного магазина в Британии оказалась произведением искусства

Купленная на барахолке в британском графстве Суррей за два с половиной фунта стерлингов (292 рубля) ваза оказалась ценным произведением искусства. Об этом сообщает Daily Mail.

Молодая пара из города Эпсом увидела в благотворительном магазине небольшую вазу с изображением петухов и кур на черном фоне, над которыми летят птицы. Британцы обратили внимание на выгравированные на дне отметки и подумали, что ваза может быть ценной. После покупки новые владельцы поискали информацию о похожих вазах в интернете и обратились в аукционный дом Canterbury Auction Galleries за мнением эксперта.

Специалист осмотрел вазу и заявил, что ее создал в конце XIX века мастер золотого века японской эмали Намикава Ясуюки, работавший в технике клуазонне. Ваза будет выставлена на аукцион, который назначен на 29 июля. Начальная цена лота составит 10 тысяч фунтов (1,1 миллиона рублей). На вырученные деньги пара планирует съездить в отпуск и сделать щедрое пожертвование в благотворительный магазин, в котором они приобрели неожиданно ценный предмет.

Техника клоизоне — сложный процесс, при котором проволока припаивается к металлической поверхности изделия, чтобы создать замкнутый контур. Затем в полученные пространства наносится небольшое количество цветной эмали, после чего весь предмет обжигается, шлифуется и полируется.

Ранее сообщалось, что ваза, которую жительница Великобритании купила за бесценок в благотворительном магазине, оказалась древней реликвией, стоящей тысячи фунтов стерлингов. Сначала ваза стояла в туалете, затем ее переместили к входной двери и использовали в качестве дверного упора.