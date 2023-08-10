«Ростех»: для вертолетов создадут новый бортовой комплекс обороны

Для российских вертолетов создадут новый бортовой комплекс обороны, позволяющий отражать ракеты с комбинированными системами наведения. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

«Идут работы по созданию перспективных бортовых комплексов обороны, использующих как традиционные, так и другие принципы построения. Они позволят обеспечить защиту летательных аппаратов от управляемого оружия, в том числе с комбинированными системами наведения», — сказал руководитель.

Первый замглавы госкорпорации добавил, что действующая разработка «Витебск» хорошо зарекомендовала себя в зоне специальной военной операции (СВО), защищая российские вертолеты от зенитных ракет противника. «По свидетельствам пилотов, благодаря этой аппаратуре удавалось отражать сразу несколько пусков зенитных ракет различных модификаций и благополучно возвращаться на аэродром», — добавил Артяков.

В апреле военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» оснащают бортовым комплексом обороны Л-370 «Витебск», который защищает машину от зенитных ракет.