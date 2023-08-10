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11:29, 10 августа 2023Россия

Обломки сбитых под Москвой БПЛА нашли на дублере Минского шоссе

Shot: обломки сбитых под Москвой БПЛА нашли на дублере Минского шоссе

Кадр: Telegram-канал Mash

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сбили под Москвой, нашли на дублере Минского шоссе в Одинцовском городском округе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в результате происшествия никто не пострадал.

Два ударных украинских дрона уничтожили около четырех утра в четверг, 10 августа, один — в Калужской области, другой — в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в Малоярославецком районе.

10 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства ПВО сбили два беспилотника, которые летели в сторону города.

Также в аэропортах Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов.

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    Анна Щербакова
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